Vene analüütikud kahevahel: kas Putin blufib osavalt või on kaotanud reaalsustaju?

«On mulje ärritatusest, huvi puudusest, tahtmatusest süveneda millessegi uude,» kirjeldas politoloog ja Putini inimõiguste nõukogu endine liige Jekaterina Schulmann The New York Timesile pilti, mis tal on jäänud Venemaa liidri viimastest avalikest esinemistest.

Kremlit nõustav Moskva välispoliitikaanalüütik Fjodor Lukjanov leidis samas, et Putini praeguste sammude eesmärk on sundinda läänt osaliselt läbi vaatama külma sõja järel tekkinud maailmakorda, kuid tema hinnangul ei ole valmis Putin täiemahuliseks sõjaks.

Küll aga ütles Lukjanov The New York Timesile, et Putin soovib panna läänt uskuma, et ta on tõesti valmis Ukrainat ründama. «Bluff peab olema väga veenev,» lausus ta, lisades, et Ameerika Ühendriigi mängivad hoiatusi avaldades «200 protsenti kaasa».