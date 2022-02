OSCE: relvarahurikkumised Ida-Ukrainas on dramaatiliselt sagenenud

Vägivald on kord hoogustunud ja siis jälle vaibunud piki idapiiri, kus Kiiev on olnud pea kaheksa aastat konfliktis Moskva toetatud mässulistega.

Kuna Washington väidab, et Venemaa on oma läänemeelse naabri ümber piiranud ja kavatseb lähipäevil sisse tungida, on olukord kohapeal muutunud ebastabiilsemaks.