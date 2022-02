Saksamaa tõstab NATO reageerimisjõududesse kuuluvate sõdurite valmisolekut

«Suurem valmisolek võimaldab NATO-l Venemaa edasise eskaleerimise korral anda piisava kindlustunde, eelkõige meie Ida-Euroopa liitlastele, et nende territooriumid on kaitstud,» seisis ministeeriumi avalduses.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas kolmapäeval, et alliansi väed on viidud kõrgendatud valmisolekusse. Tema sõnul on see meede «kaitseotstarbeline» ega kujuta endast ohtu Venemaale.