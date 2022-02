«Ma kutsun oma kaaskodanikke, kes on reservis, tulema sõjaväeteenistusse. Täna kirjutasin alla üldmobilisatsiooni määrusele,» ütles isehakanud Donetski rahvavabariigi (DPR) juht Deniss Pušilin videoavalduses.

Ukraina uudisteportaal Unian News teatas veidi aega hiljem, et üldmobilisatsiooni on välja kuulutanud ka isehakanud Luganski rahvavabrariigi juht Leonid Pasetšnik, kelle väitel on rünnakud nn Luganski rahvavabrariigi suunas kasvanud. Mobilisatsiooni väljakuulutamisega seoses keelatakse piirkonnast lahkuda kõigil meestel vanuses 18 kuni 55.