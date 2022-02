Putin andis stardi strateegilisele õppusele

Venemaa kaitseministeeriumi teatel jälgib president Vladimir Putin täna koos Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenkaga strateegilisi õppuseid, mis hõlmavad ka ballistiliste ja tiibrakettide tulistamist.

Õppusel osalevad strateegiline raketivägi, kosmosevägi, õhujõud, Lõuna sõjaväeringkond ning Põhja- ja Musta mere laevastik, teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Samal ajal reisis Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Saksamaale Müncheni julgeolekukonverentsile, kus ta peab kõnelusi USA asepresidendi Kamala Harrise, Briti peaministri Boris Johnsoni ja Saksa liidukantsleri Olaf Scholziga.

«Volodõmõr Zelenskõi ootab konkreetseid kokkuleppeid meie riigile täiendava sõjalise ja rahalise toetuse saamiseks,» kinnitas Zelenskõi kantselei, lisades, et president pöördub koju tagasi juba laupäeva õhtul.

USA kaitseministri Lloyd Austini sõnul on Vene väed Ukraina piiril end valmis seadnud ja rünnakuvalmis

USA president Joe Biden seadis eile kahtluse alla, kas Zelenskõil on mõistlik riigis valitseva pingelise olukorra tõttu välismaale reisida, aga Kiiev kinnitab, olukord riigi idaosas on kontrolli all.

Ühendriikide hinnangul on Ukraina piiridele koondunud 149 000 Vene sõjaväelast ning kui liita Venemaa toetatud separatistide väed, siis on neid kokku 190 000, mis tähendab vältimatult rünnakut.

Viimastel päevadel on tulevahetus Ukraina vägede ja Venemaa toetatud nõndanimetatud separatistide vahel ägenenud. Isehakanud Donetski ja Luganski rahvavabariikide juhtide korraldused tsiviilisikute evakueerimiseks on muutnud niigi palavikulise olukorra veelgi ärevamaks, pingeid lisab seegi, et rahvavabariigid kuulutasid täna välja üldmobilisatsiooni.

USA presidendi Joe Bideni hinnangul on Vene riigipea Vladimir Putin langetanud otsuse Ukrainasse tungida, kuid ta lisas oma reedeses sõnavõtus, et kriisi leevendamiseks on veel ruumi diplomaatial.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg, kes osaleb Müncheni julgeolekukonverentsil, hoiatas, et Vene väed ületavad sõjaväeõppusteks vajaliku määra ning Venemaal on nüüd võime Ukrainat ette hoiatamata rünnata. Kreml eitab endiselt kavatsust kasutada Ukraina vastu sõjalist jõudu.

Ent täna Leedus visiidil viibiva USA kaitseministri Lloyd Austini sõnul on Vene väed Ukraina piiril end valmis seadnud, rünnakuvalmis ja liikumas rünnaku alustamiseks sobivatele positsioonidele.