Mitmed valitud ametiisikud ja politseinikud on esitanud kaebusi ekskspresidendi vastu, süüdistades teda otseses vastutuses vägivalla eest, mille panid toime tema toetajad, kui nad 6. jaanuaril 2021 kongressihoonesse tungisid.

Washingtoni kohtunik otsustas, et need kaebused on vastuvõetavad, kuna Trump tegutses tol päeval «mitteametlikult» ning immuniteet ei ole kohaldatav tema käitumisele, mis oli «täielikult seotud püüdlustega jääda presidendiks teiseks ametiajaks».