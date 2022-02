Vene meedia kahtlustab Ukrainat kahe mürsu tulistamises Venemaa pinnale

Täna ennelõunal hakkas Venemaa meediakanalites levima teade, et Rostovi oblastis, vaid umbes kilomeetri kaugusel Ukraina-Venemaa piirist, on toimud mürsuplahvatus. Uudisteagentuur Reuters kinnitas, et Venemaa võimud on alustanud ametlikku uurimist seoses kahtlusega, et Venemaa pinnale on Ukrainast tulistatud mürsk.