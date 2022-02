USA kinnitas toetust Baltimaadele

Eilsel kohtumisel Baltimaade liidritega ütles Harris, et Washington on jätkuvalt pühendunud oma NATO liitlaste julgeoleku tagamisele.

«Ma mõistan ohte... Me seisame teiega antud küsimuses ja paljudes teistes küsimustes... ning me seisame koos NATO liitlastena,» sõnas ta enne kõnelusi Läti, Leedu ja Eesti liidritega. «Ühendriigid on pühendunud artiklile 5... see on raudkindel,» ütles Harris, viidates NATO kollektiivkaitse klauslile.