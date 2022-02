USA kaitseminister: Vene väed on Ukraina piiril rünnakuvalmis

«Nad on end valmis seadnud ja on nüüd rünnakuvalmis,» ütles ta, lisades, et väed «liiguvad rünnaku alustamiseks sobivatele positsioonidele».

Ta lisas siiski, et konflikt pole vältimatu ning Vene president Vladimir Putin «saab valida teise tee».

«USA on oma liitlaste ja partneritega ühtselt pakkunud talle võimalust diplomaatilise lahenduse leidmiseks. Loodame, et ta võtab selle vastu. Loodame, et ta astub konflikti äärelt tagasi,» rääkis Austin.

Austin nõustus aga USA presidendi Joe Bideniga, kelle väitel on Putin teinud otsuse Ukrainasse tungida. Ta märkis, et koondunud on märkimisväärsed lahingjõud ja nad liiguvad Ukraina piirile järjest lähemale.

USA vägede juhina Iraagis tegutsenud Austini sõnul valmistutakse just nõnda rünnakuks.

Samuti kinnitas USA kaitseminister Eestile, Lätile ja Leedule, et USA jääb oma liitlaste kõrvale ning NATO pühendumine kollektiivkaitsele on raudkindel.

Austin ütles Leedu välisministri Gabrielius Landsbergise kõrval seistes, et Ukraina sissepiiramine Vene vägedega kujutab endast ohtu kogu regiooni jaoks.