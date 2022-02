Scholz: Iraani tuumakõnelustel on Teherani jaoks saabunud tõehetk

Iraani ja leppesse allesjäänud osapoolte, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa ja Hiina esindajad töötavad Viinis leppe taaselustamise nimel, mis võimaldaks Iraani sanktsioonide leevendamist vastutasuks tuumaprogrammi piiramise eest.

USA on läbirääkimistel osalenud kaudselt, sest taandus leppest president Donald Trump ametiajal, kuid praegune president Joe Biden on märku andnud, et soovib leppega taasühineda.

Trumpi käsul kehtestas USA Iraanile ranged sanktsioonid ning Teheran vastas omakorda rikastatud uraani koguse ja puhtuse suurendamisega, rikkudes ühise kõikehõlmava tegevuskavaga (JCPOA) kehtestatud piiranguid.

Scholz ütles Müncheni julgeolekukonverentsil osalejatele laupäeval, et viimase kümne kuu jooksul on läbirääkimised olulisel määral edenenud ning «kõik läbirääkimiste lõpetamise elemendid on laual».

Kuid ta kritiseeris ka Iraani rikastatud uraani koguste suurendamise ning ÜRO aatomienergiaagentuuri (IAEA) vaatlejate kontrolli piiramise eest.

«Meil on nüüd võimalus jõuda kokkuleppeni, mis lubab sanktsioonid tühistada. Aga kui me ei edene väga kiiresti, on oht, et läbirääkimised ebaõnnestuvad,» lisas Scholz.