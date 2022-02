Horvaatias vahistati võimu kuritarvitamises kahtlustatud minister

Kuid uudisteagentuuri Hina andmeil võivad uurimisel olla laiaulatuslikumad poliitilised tagajärjed, sest see on seotud ka asepeaministri Boris Miloševići ning mitmete endiste ja praeguste ametnikega.

Peaminister Andrej Plenković palus prokuratuuril selgitada seda «dramaatilist kiirustamist» ametisoleva ministri vahistamisel ning märkis, et selle ajastus «polnud neutraalne».

Ehkki Plenkovići oletas, et minister tuleb töölt eemaldada, juhul kui ta vahi alla jäetakse, rõhutas ta siiski, et parlamendienamus on stabiilne, ning tõrjus mõtet erakorralistest valimistest.