Zelenskõi kutsus lääneriike üles seisma Ukraina kõrval ajal, mil Venemaa ähvardab alustada uut sissetungi. Ilma nimesid nimetamata kritiseeris ta riike, kes on konflikti eskaleerumise ajal olnud vagusi, öeldes, et Ukrainat mittetoetavad riigid peaksid mõtlema karma peale. «Küsimus ei ole sõjast Ukrainas, küsimus on sõjas Euroopas,» vahendas Kyiv Independent presidendi sõnu.