OSCE: Ida-Ukrainas tuvastati päevas üle 1500 relvarahurikkumise

Eilsete rünnakute kohta ülevaate andnud raportis märgivad vaatlejad, et isehakanud Donetski rahvavabariigi territooriumil tuvastati 591 juhtu ning naabruses asuvas Luganski rahvavabariigis 975 relvarahurikkumist. Kaart näitab, et kõige ägedam võitlus on Loode-Luganskis, umbes 20 kilomeetrit valitsuse kontrolli all olevast Severodonetski linnast kagus.