Truss ütles Briti konservatiivsete vaadetega tabloidlehele antud eksklusiivses intervjuus, et kui Putin ründab Ukrainat, siis see oleks ettekuulutus, mille kohaselt on Venemaa valmis annekteerima jõuga teisigi endisi Nõukogude Liidu okupeeritud riike, nagu Baltimaad.

«Kõik märgid osutuvad sellele, et plaan on juba teatud osas alanud,» sõnas Johnson, lisades, et luureandmete kohaselt soovib Putin ümber piirata Ukraina pealinna Kiievi. «Tuleb aru saada, millist hinda see inimeludes maksma läheb.»