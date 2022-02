Eile aset leidnud Müncheni julgeolekukonverentsil põhjendas Briti peaminister Boris Johnson, et see on lääneriikide huvides, et igasugune Vene sissetung Ukrainasse «kukuks läbi ja et seda nähtaks ebaõnnestununa,» lisades, et invasioon tooks kaasa põlvkonna pikkuse verevalamise ning viletsuse, kuna vastupanu Vene vägede sissetungile oleks tohutu.