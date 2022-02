Poola peaminister Mateusz Morawiecki sõnas reedel peale kohtumist Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, et Poola on sammuke lähemal koroonaviiruse taasterahastu kätte saamisel, andes märku, et pikalt kestnud tüli Varssavi ning Brüsseli vahel võib peatselt lõpu leida.