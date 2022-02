Kreeka laevandusministeeriumi ametnik teatas täna, et Itaaliasse teel olnud ja reede varahommikul põlema süttinud parvlaevast Olympia leiti täna üks ellujääja, kuid 11 inimest on jätkuvalt kadunud, vahendab Reuters. Kokku oli laeval 292 reisijat, kellest 281 on elusana päästetud. Seni kadunud reisijad on pärit Bulgaariast, Kreekast, Türgist ning Leedust.