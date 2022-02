Enim torkas Terrasele rindejoont külastades silma, et rindejoonel olevad sõdurid omavad suurt kaitsetahet. «Ukraina sõjaväelased, 20. kuni 60. eluaastani, kes on seal juba kaheksa aastat sõdinud, on väga valmis sõdima, aga neil on hädasti vaja moona ja relvi,» lisades, et sõdimisega saavad ukrainlased ise hakkama, aga just moona ja relvastust on tarvis.