Mariupolis taastatakse juba pikki aastaid kohalikku, pühak Pjotr Mogili Ukraina õigeusu kiriku hoonet. Ehkki pühakoda paistab väljast kaunis, on sees avanev pilt pisut teistsugune. Tööd jagub kogudusel hoone korrastamisel veel tükiks ajaks.

Remondiks ja ehituseks kogutakse vahendeid eri allikatest, kuid põhiliselt tulevad need annetustest. See tähendab, et tööjärg edeneb vastavalt sellele, kuidas võimalused lubavad.