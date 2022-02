USA tõrjus üleskutseid kehtestada Venemaale sanktsioone enne sissetungi

USA ja Suurbritannia on viimastel päevadel korduvalt hoiatanud, et Venemaal on kavatsus algatada Ukraina vastu sõjaline sissetung. Venemaa eitab sellise kavatsuse olamsolu. President Vladimir Putini valitsusele sanktsioone kehtestamine tähendaks, et sissetung juhtuks kohe, argumenteerivad USA valitsusametnikud.