Ukraina andmetel pole piiri lähedal moodustatud Vene armee löögirühmi

«Venemaa löögijõude ei ole praeguse seisuga üheski kohas moodustatud. Seetõttu väita, et homme või ülehomme tuleb rünnak, on minu arvates kohatu,» ütles minister pühapäeval õhtul telekanalis TSN.

«Vaatame 22. kuupäeva, neil on siis šamanistlik üritus, kui nad tulevad tamburiinidega ja võivad mõningaid rumalaid otsuseid vastu võtta. Aga ma arvan, et need otsused viiksid Minski lepete tagasilükkamiseni Venemaa poolt. Me vaatame seda hoolikalt,» ütles minister.