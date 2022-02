«Alustame kohe sellest, et Liberaaldemokraatlik Erakond toetab täielikult otsust tunnustada Luganski ja Donetski rahvavabariigi iseseisvust. Samas avaldame lootust, et see on alles esimene samm ja 22. veebruaril 2022 algas kogu Ukraina naasmine oma ajaloolisse rüppe,» öeldakse erakonna suhtlusmeediasse postitatud avalduses.