airBaltic lõpetab veebruari lõpuni öised lennud Ukrainasse

Lennundusettevõte märgib, et airBaltic hindab enne iga lendu hetkeolukorda ja järgib ametivõimude soovitusi ja on valmis vastavalt vajadusele oma lennugraafikut kohandama.

Sel nädalal on airBalticul plaanis igapäevased lennud Kiievi ja Riia vahel ning kaks lendu Kiievi ja Vilniuse vahel.

Teadupoolest tunnustas Venemaa president Vladimir Putin esmaspäeval hoolimata Lääne hoiatustest, et selline samm võib kaasa tuua uued sanktsioonid, Donetski ja Luganski isehakanud vabariikide iseseisvust.

Putin on andnud kaitseministeeriumile ülesande tagada, et Vene relvajõud «valvaksid rahu» separatistide aladel rahu. Seadlus tähendab Vene väe ametlikku sisseviimist nendele juba de facto okupeeritud Ukraina idaaladele.

Varem on mitu meediakanalit teatanud, et hulk suuri rahvusvahelisi kindlustusettevõtteid võivad keelduda kindlustuse andmisest Ukraina õhuruumis. Tegelikult tähendaks see Ukrainasse kulgevate rahvusvaheliste lendude peatamist.