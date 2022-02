Mitteusklike araablaste päeva tähistatakse virtuaalmeeleavaldusega

Aasta algul loodi internetis liikumine «Me oleme siin» («We are here»), millega loodetakse edendada solidaarsust araabiakeelsete inimeste vahel üle maailma. Nüüd algatasid nad oma veebilehe kaudu protestiaktsiooni.

Sellele on toetust avaldanud juba üle 13 000 kasutaja, enim Egiptusest ja Marokost.

Twitteris on liikumine teemaviidetega #22Feb22 ja #we_are_here.

«Oleme siin, et jääda. Leppige sellega,» säutsus üks toetaja Twitteris.

Pühapäeval postitasid korraldajad YouTube'i video, millel kurdetakse, et nende sotsiaalmeediakanaleid rünnatakse ja keelatakse ära. Facebooki kanal on nüüdseks taastatud, aga mitu teist on blokeeritud.