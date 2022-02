Niinistö: Ukraina kriis võib anda hoogu NATOga liitumise debatile

Kui ajakirjanikud küsisid, kas Venemaa võimalik sissetung Ukrainasse on toonud Soome NATOga liitumisele lähemale, siis president ütles, et ei oska sellele vastata.

«Meil on elav debatt NATO liikmesuse üle ja see kindlasti hoogustub veelgi, kui Venemaa selleks põhjust annab,» ütles ta.

Vastuseks Moskva nõudmisele, et NATO peataks ittalaienemise, teatasid Helsingi ja Stockholm, et ei ole nõus Venemaa sekkumisega oma julgeolekupoliitikasse. NATO on mõlemale riigile kinnitanud, et alliansi uksed on neile avatud, ehkki kummagi riigi sotsiaaldemokraatlikul valitsusel ei ole kavas NATOga ühineda.