INTERVJUU ⟩ Venemaa uuringute professor: Venemaa tunneb praegu, et võtab ära midagi, mis tegelikult kuulubki talle

Suures pildis ei muuda Putini otsus midagi, sest Venemaa on juba 2014. aastal Ukraina territooriumile tunginud. Kuid nüüd on olukord muutunud. Varem on Venemaa tunnustanud [Gruusialt okupeeritud] Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat, kuid kontekst oli toona natuke erinev. Põhjuseks toodi Gruusia poliitika ja president Mihheil Saakašvili soovimatus teha kompromisse, venelaste rünnakule eelnes tulistamine Gruusia poolelt, kuid kõik me ju teame, mis omakorda sellele eelnes.