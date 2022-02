AK INTERVJUU ⟩ Esko Aho: Nõukogude Liidu kokkukukkumine oli suurim üllatus

Tellijale

Esimesena täiesti loogiline küsimus: miks see raamat ja miks praegu?

See avaldati soome keeles juba poolteist aastat tagasi ja põhjus oli selles, et 30 aasta tagused sündmused paistavad vähe teistsugustena võrreldes ajaga, kui need aset leidsid. Ja ma soovisin ise kirjeldada, mis siis juhtus ja rääkida seda teistele.

Raamat algas pealkirjast. Räägin sellest ka raamatus. Kõigepealt mõtlesin raamatule välja pealkirja, mis on üsna tavatu. Tavaliselt mõeldakse raamatule pealkiri välja viimasena, aga siin oli vastupidi.

Te räägite raamatus üsna palju Eestist. Lühidalt: miks see raamat võiks olla tähtis ka eestlastele?

Eestlased on kindlasti Soomet lähedalt jälginud. Ja ka Nõukogude Liidu sündmused, mida kirjeldan üsna palju vaadatuna Soome vaatevinklist, võiksid olla eestlastele huvitavad. Ehkki see on muidugi ka dramaatiline osa Eesti enda lähiajaloost. See on üks põhjus.