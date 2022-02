Blinken tühistas kohtumise Lavroviga Ukraina teemadel

«Nüüd, mil me näeme, et invasioon on algamas, ning Venemaa on selgelt väljendanud diplomaatia laialdast tagasilükkamist, ei ole praegu mõtet minna edasi selle kohtumisega,» ütles Blinken.

Varasemate plaanide kohaselt pidanuks Blinken kohtuma Lavroviga neljapäeval Genfis, leppides selles kokku eelmisel nädalal lootuses hoida ära Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Blinkeni sõnul on aga invasioon juba alanud ning Vene president Vladimir Putin juba kuulutas, et tema eesmärk on «Ukraina täielik allutamine».

Blinken ütles USA välisministeeriumis ühisel pressikonverentsil Ukraina välisministri Dmõtro Kulebaga, et Washington püüab ära kasutada iga võimaluse hoidmaks ära kõikehõlmavat rünnakut Ukraina vastu.

«Kui Moskva lähenemine muutub. Me oleme, mina olen, väga valmis suhtlema,» lausus ta.

Blinkeni sõnul peab Venemaa näitama, et tal on tõsi taga. Viimased 24 tundi on aga näidanud täiesti vastupidist.

«Kui Venemaa jätkab eskaleerimist, siis ka meie,» ütles Blinken, viidates Venemaa finantsinstitutsioonidele ja mitmele isikule kehetestatud sanktsioonidele, millest teisipäeval teatas president Joe Biden.