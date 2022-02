USA ja Prantsusmaa taunisid Wagneri vägivalda Kesk-Aafrika Vabariigis

«Aigbandos tapeti jaanuari keskpaigas üle tosina tsiviilisiku. Tunnistused olid selgesõnalised: inimesi hukkasid Wagneri palgasõdurid,» ütles Prantsuse suursaadik ÜRO-s Nicolas de Riviere. Ta märkis, et Wagner on KAVis ainus, kes tegutseb karistamatult.

«Hiljem paigaldasid palgasõdurid miine küla ümber, et takistada MINUSCA-l asja uurida,» ütles De Riviere, viidates ÜRO rahuvalvemissioonile KAVis.

«Vägivald on süstemaatiline, tahtlik, osa meetodist, mille eesmärk on tekitada hirmu kontrollimaks teatud alasid ja teenida kasumit,» lisas ta.

USA suursaadik Linda Thomas-Greenfield ütles, et Ühendriigid on sügavalt mures teadete pärast, et KAVi relvajõud ja Wagneri liikmed jätkavad peamiselt moslemikogukondade sihikule võtmist oma sõjalistes operatsioonides.