Punane Rist: Donetski pumbajaamad on rivist väljas, paljud on veeta

«Ukraina kogukonnad kannavad kaheksa pika konfliktiaasta raskust. Nad on ära lõigatud eluks hädavajalikust. Ebakindlus tuleviku osas on laastav vaimsele tervisele,» sõnas Eesti Punase Risti peasekretär Arvi Perv. «Loodame, et kontaktjoone elanikud ei pea rohkem kannatusi taluma ning kutsume eestimaalasi andma oma panust abistamistegevusse,» lisas ta.

Ukraina Punane Rist on esitanud Eestile abipalve: tarvis on kõikvõimalikke hügieenitarbeid, voodipesu, patju, tekke ja magamiskotte. Neid kogub heategevuslik taaskasutuskauplus Punane Ristik Tallinnas Mustamäel, aadressil Kadaka tee 54.

Tallinn annetas 25 000 eurot

Eesti Punase Risti president Harri Viik tänas Tallinna linna senise väga hea koostöö ja selle toetuse eest. «Ukraina Punane Rist pöördus meie poole ja palus abi, et tagada kontaktjoone elanike varustamine igapäevaeluks hädavajalikuga. Tarvis on kõikvõimalikke hügieenivahendeid nii täiskasvanutele kui ka lastele. Samuti on väga teretulnud voodipesu, tekid, padjad, magamiskotid,» loetles Viik ja lisas, et igaühel on võimalus oma panus anda ka Punase Risti kodulehel.