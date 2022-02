Suursaadik: tänapäeva tingimustes on Venemaa ja Hiina rahu tagajad

Nagu näitasid Hiina esimehe Xi Jinpingi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini veebruarikuised läbirääkimised Pekingis, «jätkavad Hiina ja Venemaa otsustavalt tagajate rolli rahu säilitamisel kogu maailmas», ütles suursaadik kahe riigi juhtide kõneluste tulemusi kommenteerides.

See kohtumine oli tõend, et Hiina ja Venemaa vahel on «ühine laiaulatuslik huvi üleilmse julgeoleku juhtimise vastu, nad seisavad ühiselt ühtse, kõikehõlmava, koostööl põhineva ja jätkusuutliku julgeoleku elluviimise eest», ütles diplomaat.

Tema sõnul näitas kohtumine «kahe riigi seisukohtade suurt ühtsust suurtes rahvusvahelistes küsimustes».

Zhang meenutas, et kohtumisele järgnenud ühisavalduses märgiti selgelt, et «mõlemad riigid on NATO edasise laienemise vastu ja kutsuvad NATO-t üles loobuma külma sõja ideoloogiast, austama teiste riikide iseseisvust, julgeolekut, huve, aga ka tsivilisatsioonide, ajaloo ja kultuuri mitmekesisust, objektiivselt ja erapooletult vaatlema teiste riikide rahumeelset arengut».

Kahe riigi vaheline kaubandus- ja majanduskoostöö saavutas eelmisel aastal kõrgeima taseme - selle maht ulatus ligi 147 miljardi dollarini, kasvades aastaga 35,8 protsenti.

Lisaks rääkis Zhang ka Venemaa ja Hiina vahelisest sõjalis-tehnilisest koostööst ning tõi esile, et sellest olulise osa moodustab kõrgtehnoloogiaalane ühistegevus.

«Kahe riigi vaheline vahetus ja koostöö kõrgtehnoloogiliste seadmete tehnoloogiate vallas on muutunud Hiina-Vene sõjalis-tehnilise koostöö oluliseks sisuks,» ütles Zhang.

Tema sõnul on taoline koostöö Venemaaga «kõrgel arengutasemel» ning omandab kahe riigi suhete süvenedes ja arenedes «kahtlemata uusi varjundeid».

Hiina on üks Venemaa peamisi partnereid selles vallas. Kaks aastat tagasi jaanuaris teatas Venemaa föderaalse sõjalis-tehnilise koostöö teenistuse juht Dmitri Šugajev, et Hiinaga tehtava sõjalis-tehnilise koostöö tellimuste portfell on üle seitsme miljardi dollari.

Ent koostöö kahe suurriigi vahel ei piirdu vaid maapealsete projektidega. Nii jõudsid Hiina ja Venemaa Zhangi sõnul üksmeelele ka Kuule uurimisjaama rajamist käsitleva valitsustevahelise kokkuleppe tingimuste osas.

«Rahvusvaheline Kuuuurimisjaam on Hiina ja Venemaa järjekordne oluline uus panus ÜRO kosmosetegevuse pikaajalise jätkusuutliku arengu edendamisse,» ütles suursaadik.

Zhang märkis, et koostöö kosmoses on muutunud Hiina-Vene partnerluse ja strateegilise koostöö oluliseks osaks ning sellel on head arenguväljavaated.

Eelmise aasta 31. detsembril teatas Roskosmos, et Venemaa ja Hiina valmistavad ette kahepoolset valitsustevahelist lepingut koos juriidiliste kohustustega Kuujaama loomise kohta, mis on kavas allkirjastada 2022. aastal.

Aastaks 2035 on plaanis rajada Maale ja Kuu orbiidile laiaulatuslikuks teadustööks eksperimentaalsete uurimisrajatiste kompleks, teatas Roskosmos.

Jaama ehitus algab 2026. aastal ja see peaks valmima 2035. aastaks. Jaam sisaldab kahte orbitaal- ja kaheksat kuumoodulit. Eelkõige asuvad satelliidi pinnal põhilised telekommunikatsiooni-, juhtimis-, toite-, stardi-, maandumis- ja katsemoodulid, samuti vaatlus- ja tehnoloogilise kontrolli moodulid.

USA kosmoseagentuur NASA ja Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) allkirjastasid 29. oktoobril 2020 Artemise programmi raames koostöölepingu Gateway kuujaama ehitamiseks.