PÄEVADE KÜSIMUS ⟩ Ründeüksuste kehvad tingimused võivad sundida Putinit rutakale sõjaotsusele

See tähendab, et Venemaa president Vladimir Putin on üha kasvava surve all kasutada sõjaväge kiiresti täielikuks sissetungiks Ukrainasse või saata nad tagasi kogunemispunktidesse, mis on küll Venemaa lõuna- või lääneosas, kuid kümnete ja isegi sadade kilomeetrite kaugusel Ukraina piirist, vahendas The Guardian.