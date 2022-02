Tavapäraselt kritiseeris Trump seepeale hakatuseks Bidenit selle eest, et viimane varastas temalt valimisvõidu ning jätkas siis Ukraina teemal: «Ma läksin ja nägin eile tele-ekraani ja ütlesin: «See on geniaalne!» Putin kuulutab suure osa Ukrainast iseseisvaks. Oi, see on suurepärane. Nii et Putin ütleb nüüd: «See on iseseisev.» Suur osa Ukrainast. Ma ütlesin: «Kui nutikas see on?» Ja ta läheb sisse ja on rahuvalvaja. See on tugevaim rahuvalvevägi.»