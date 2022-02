Venemaa hakkas diplomaatilisi töötajaid Ukrainast evakueerima

Kiievi saatkonna pressiesindaja Deniss Golenko vastas jaatavalt AFP küsimusele, kas evakuatsioon on alanud.

Vene välisministeerium teatas teisipäeval, et toob lähemal ajal diplomaadid Ukrainast ära, et «nende elu kaitsta».

Golenko sõnul on evakuatsioon «seotud faktiga, et lääneriikide saatkonnad teatasid osa oma personali evakueerimisest, ja et meie ministeerium langetas samuti sellise otsuse».