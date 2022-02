Tsihhanovskaja: Vene sõdurite kohalolu ohustab Valgevene iseseisvust

Opositsioonijuht, kes Lääne hinnangul võitis Valgevene presidendivalimised 2020. aasta augustis Aleksandr Lukašenko ees, ütles uudisteagentuurile AFP, et Valgevenel tuleb võidelda nüüd lisaks iseseisvuse eest, mitte ainult diktatuuri vastu.

Lukašenko on valmis ohverdama riigi suveräänsust, sest ta on tänulik Kremli toetuse eest 2020. aasta valimiste järel, kui puhkesid massimeeleavaldused hääletustulemuste vastu, ütles Leedus elav Tsihhanovskaja.

«Me tahame olla oma naabritega sõbrad,» kuid me ei taha olla teise riigi osa, ütles opositsioonijuht visiidil Pariisis.

«Me näeme, et meie iseseisvus on nüüd ohus... Me näeme meie riigi aeglase okupeerimise ohtu.»