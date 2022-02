Kui Donbassi Hirske asula söekaevurid 700 meetri sügavusele kaevandusse laskuvad, palvetavad nad kahe asja eest. Esiteks, et viimastel päevadel pidevaks muutunud pommitamiste ajal nende lähedastega midagi ei juhtuks sel ajal, kui nemad on maa all, ning teiseks, et elekter ära ei läheks.