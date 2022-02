KOKKUVÕTE ⟩ Mida teame Venemaa rünnakust Ukrainas: hukkunuid lisandub, lääs avaldab meelt

Putin kuulutas Ukrainale sõja varahommikul

Varahommikul, Eesti aja järgi veidi enne kella viite, teatas Venemaa president Vladimir Putin, et alustab Donbassis sõjalise operatsiooniga ning hoiatas teisi riike sekkumise eest tõsiste tagajärgedega.

Ukraina võimud kinnitasid sissetungi tund hiljem ning kehtestasid sõjaolukorra kella . Samal ajal kõlasid pealinnas Kiievis mõned plahvatused. Vene väed ründasid Ukraina teatel nii Venemaalt, Valgevenest kui ka Krimmist. Ukraina õhuruum on tsiviillendudele suletud, riigist saab lahkuda maismaadpidi.

Hukkunuid lisandub aina enam

Keskpäevaks oli Venemaa rünnakus surma saanud umbes 50 Ukraina sõdurit, lisaks kümmekond tsiviilisikut. Järgmisel tunnil pommitasid Vene väed nii Odessat, Harkivi oblasti linna Tšuhuivi kui ka Kiievi eeslinna, kus lisaks kümnetele hukkunud ja vigastatud tsiviilelanikele sai surma ka laps.

Hävitatud on nii Ukraina kui ka Vene vägede sõjatehnikat: hävinud on üle kümne Vene kopteri ja lennuki, ukrainlased on kaotanud hävitajaid.

Pole täpset ülevaadet, kui palju hukkunuid ja vigastatuid kokku võib olla.

Elanikud ummistavad apteeke

Ukrainas viibivate Postimehe ajakirjanike Margus Martini ja Jaanus Piirsalu kirjelduste järgi ei olnud hommikupoolikul elanike seas paanikat tunda, küll aga olid tänavad valdavalt tühjad või oli märgata vormides mehi.

Pikad järjekorrad tekkisid ajakirjanike teatel apteekidesse, pangaautomaatidesse ning tanklatesse. Sajad inimesed on kogunenud rongijaamadesse.

Samas rääkisid kohalikud kiievlased ajakirjanikule, et kodus on nn avariikotid ja dokumendid aegsasti valmis.

Järjekord pangaautomaadi taga. FOTO: Erakogu foto

Reaktsioone Eestist ja mujalt ilmast

Sarnaselt mitmetele teistele riikidele kutsus Eesti hommikul oma kodanikke üles Ukrainast esimesel võimalusel lahkuma. Samuti ollakse valmis sõjapõgenike vastuvõtuks.

Mitmel pool, näiteks nii Eestis, Lätis kui ka Brüsselis, avaldatakse Venemaa rünnaku vastu meelt. Samal ajal on Venemaa elanike seas üksjagu üllatust: «Ma ei arvanud, et Putin on valmis lõpuni minema,» sõnas üks Moskva elanik meediale.

FOTO: Sander Ilvest

Riigijuhtidele on päev täis tihedaid kohtumisi nii NATO, Euroopa Liidu kui ka ministrite tasandil, nõupidamisi peetakse ka riikide siseselt. Muu hulgas teatas NATO, et idatiiba paigutatakse täiendavaid jõude ning liitlaste kaitseplaanid aktiveeritakse.

Euroopa Liit ähvardas Venemaale määrata kõige karmimad sanktsioonid, mis liit kunagi on kehtestanud.

Kreml: eesmärk pole okupatsioon

Ehkki Putin andis varahommikuses kõnes selgelt mõista, et sõjaoperatsiooni eesmärk on Ukraina «demilitariseerimine» ja «denatsifitseerimine», annab Kreml järjepanu signaale, et okupeerimine ei ole nende eesmärk, vahendas BNS.

Vene perekond vaatab televiisorist, kuidas Vladimir Putin selgitab olukorda Ukrainas. Ühtlasi tunnustas Vene riigipea Luganski ja Donetski rahvavabariike. FOTO: SERGEI ILNITSKY

««Kindel enamus» venelastest toetab Ida-Ukraina separatistlike piirkondade tunnustamist, ütles Kremli kõneisik Dmitri Peskov. «Sellepärast me eeldame, et nad toetavad ka seda.»

Putin süüdistas USA-d valetamises NATO ittalaienemise osas ning heitis NATOle ette «jultunud käitumist».