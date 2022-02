Leedu kaalub eriolukorra väljakuulutamist

Seimi julgeoleku- ja kaitsekomisjoni esimees Laurynas Kasčiūnas ütles, et nõukogu võib otsustada alustada NATO-ga konsultatsioone ja tõsta Leedu lahinguvalmidust.

Šimonytė sõnul on Venemaa sisuliselt Ukrainale sõja kuulutanud.

Šimonytė sõnul on nüüd tähtis, et Lääs säilitaks ühtsuse, mida on demonstreeritud sestpeale, kui Kreml hakkas ultimaatumeid esitama.