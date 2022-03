Kremli hinnangul levib nende lähikonnas hirmus nakkus nimega värvilised revolutsioonid. Loomulikult pole Venemaa režiimil kahtlust, et need on orkestreeritud piiride tagant. Miks? Sest see on midagi, mida Venemaa ise on sada+ aastat teinud. Rahva tahtesse ning soovi omada teistsugust elukorraldust Venemaa režiim ei usu.