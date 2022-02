René Värk: Rahvusvahelise õiguse ärakasutamine Donetskis ja Luhanskis

Isegi, kui me jätame kõrvale õiguslikud nüansid, siis on olukorra absurdsus näha kõigile. Venemaa kujundab aastate jooksul oma aktiivse ja õigusvastase tegevusega Donetski ja Luhanski piirkonnas olukorra, mis annab soodsa võimaluse seal tekitada “riigid”, kes hakkavad edendama Venemaa huve ja loovad võimaluse relvajõudude liigutamiseks uutele aladele.

Tõsi, rahvusvaheline õigus ei ütle, kui paljud riigid peavad uut riiki tunnustama, et me saaksime rääkida uue tõelise riigi sünnist. Kindlasti ei piisa selleks ühest riigist ja eriti juhul, kui nimetatud riik on ise loonud kõnealuse olukorra. Samuti tuleb arvestada, kas ülejäänud riigid on passiivsed uue riigi tekkimise küsimuses või on sellele vastu. Praeguseks on mitmed riigid jõudnud väljendada vastuseisu Donetski ja Luhanski piirkonna tunnustamisele iseseisvate riikidena ning jäänud toetama Ukraina terviklikkust.

Relvastatud rünnaku alguses esines Putin sõnavõtuga, kus tõi välja mitmeid põhjendusi sõjaliseks operatsiooniks ja viitas ka rahvusvahelisele õigusele. Putin rääkis, et Venemaa tegutseb toetudes ÜRO harta artiklile 51, mis kinnitab riikide õigust individuaalsele ja kollektiivsele enesekaitsele. Kindlalt ei saa välja lugeda, kummale enesekaitse vormile Venemaa toetud, aga mõlema eelduseks on relvatatud rünnaku toimumine.

Loogiliselt võttes Venemaa väitab, et Ukraina ründas Venemaad (mistõttu on Venemaal õigust individuaalsele enesekaitsele) või äsja tunnustatud Donetskit või Luhanskit (mistõttu on Venemaal õigus osaleda nende kutsel kollektiivses enesekaitses). Aga kus on Ukraina relvastatud rünnak? Urkaina relvajõudude ja separatistilike piirkonda võitlejate vahelist vaenutegevust ei saa pidada selles tähenduses relvastatud rünnakuks.

Kaitsma kodanikke ja kaasmaalasi

Venemaa on kinnitanud oma välispoliitilises kontseptsioonis ja sõjalises doktriinis, et tal on õigus kaitsta oma kodanikke välismaal ja vajadusel kasutada selleks relvastatud jõudu. Praktikas on seda ideed laiendatud ka kaasmaalastele, kelleks peetakse tavaliselt vene rahvuses inimesi.

Rahvusvaheline õigus nõustub, et riigil on õigus kaitsta oma kodanikke välismaal, kuid ennekõike peetakse silmas diplomaatilisi vahendeid. Ajalooliselt on mitmed riigid kasutanud ka relvastatud jõudu, kuid kaasaegses rahvusvahelises õiguses ei leia see võimalus enam poolehoidu.

Venemaa korjas vananenud idee üles ning on hakanud seda kasutama ja laiendama. Seda tehti juba Gruusias aastal 2008. President Putin väitis märtsis 2014, et Venemaa kodanike ja kaasmaalaste elu on ohus Ukrainas, mistõttu on Venemaa õigus ja vajadus kasutada relvastatud jõudu nende kaitsmiseks. Kõnealune oht ei leidnud erapooletut kinnitust, kuid Venemaa ei oodanudki seda.

Kodakondsus on ametlik ja püsiv suhe riigi ja inimese vahel, mistõttu on arusaadav, et see suhe annab mõlemale poolele teatud õigusi ja kohustusi. Viimaste kasutamisel tuleb muidugi arvestada rahvusvahelisest õigusest tulenevate piirangutega, sh keeld sekkuda teiste riikide siseasjadesse ja kasutada jõudu rahvusvahelistes suhetes.