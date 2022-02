Stoltenberg: NATO jätkab sõjaliste kanalite kaudu suhtlust Venemaaga

«Meie jaoks on väga oluline konfliktiolukordade leevendamine. Kontaktid toimuvad meie sõjaväejuhtide ja Venemaa vahel. Me jätkame ühenduse pidamist nendega, et veenduda selles, et teeme kõik võimaliku, tagamaks konfliktiolukordade likvideerimine,» ütles Stoltenberg pressikonverentsil.