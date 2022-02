NATO aktiveerib liitlasriikide kaitseplaanid

Ta kinnitas ka, et reedel peavad NATO liidrid videokoosoleku, kus arutavad Venemaa sissetungi.

Põhja-Atlandi Nõukogu teatel on NATO liikmesriikide esindajad otsustanud suurendada heidutus- ja kaitsemeetmeid vältimaks Ukraina olukorra eskaleerumist.

«Me otsustasime vastavalt oma kaitseplaneerimisele kaitsmaks kõiki liitlasi, et astume täiendavaid samme tugevdamaks veelgi heidutust ja kaitset kogu alliansis,» ütles nõukogu pärast kriisikohtumist.

«Meie meetmed jäävad ennetavaks, proportsionaalseks ja mitteeskaleerivaks.»

«Me paigutame alliansi idaossa täiendavaid maa- ja õhukaitsejõude ning täiendavad laevastikuelemente. Oleme tõstnud oma vägede valmisolekut vastata kõigile võimalikele arengutele,» kinnitas nõukogu.

Stoltenberg kinnitas, et NATO-l ei ole kavas vägesid Ukrainasse saata.

«See, millest me rääkisime, oli NATO vägede tugevdamine alliansi idatiival NATO territooriumil,» lisas Stoltenberg.

Tegemist on esimese korraga, mil allianss räägib avalikult kavatsusest aktiveerida kaitseplaanid, mis koostati pärast Venemaa sissetungi Krimmi 2014. aastal ja selle annekteerimist.

Stoltenberg ei avaldanud üksikasju, kuid ütles, et need on kaitseplaanid, mis võimaldavad vägede paigutamist nii, et see kataks kogu alliansi idaosa. «Need annaksid meie sõjaväekomandöridele pisut poliitiliselt määratletud piirides rohkem võimu.»

Plaan hõlmab NATO 40 000-liikmelise kiirreageerimisväe elemente, seal hulgas peamiselt prantslastest koosnevat kõrgeimas valmisolekus 7000-liikmelist üksust ja õhutiiba Prantsusmaa juhtimisel.

Stoltenberg ütles, et reedesest tippkohtumisst võtavad osa ka NATO-sse mitte kuuluvad Soome ja Rootsi ning Eroopa Liidu juhid Ursula von der Leyen ja Charles Michel.

Venemaa sissetungil on NATO suhetele Venemaaga pikaajaline mõju, tõdes Stoltenberg.

«Meil ei ole täna kõiki vastuseid. Aga see saab olema uus reaalsus,» ütles ta ja lisas, et pärast Venemaa sissetungi ei ole Euroopa enam endine.

Stoltenbrgi sõnul ei püüdnudki Venemaa tõsiselt pingetele poliitilist lahendust leida.

«Nüüd on Venemaa poliitilisele lahendusele ukse sulgenud. Me kahetseme seda. Aga kahjuks on see tegelikkus, millel on rängad ja väga tõsised tagajärjed Ukraina rahvale, aga mis avaldab mõju ka meie kõigi julgeolekule.»