Rootsi ja Soome praegu NATO-ga ei liitu

Vene presidendi Vladimir Putini algatatud pealetungiga «on Euroopa ajaloos alanud uus ja sünge peatükk», ütles Rootsi peaminister Magdalena Andersson.

Ta mõistis hukka «rahvusvahelise õiguse ja Euroopa julgeolekukorra selge rikkumise».

Ehkki Ukraina-Vene pingete valguses on debatt NATO-liikmesuse üle taas elavnenud, rõhutas sotsiaaldemokraadist valitsusjuht, et Rootsi jääb kindlaks seisukohale allianssiga mitte liituda.

«Sellises olukorras on oluline, et Rootsi kauaaegne julgeolekupoliitika püsiks kindel. Et me oleks etteaimatavad ja selged,» lausus Andersson.

«Rootsi on olnud allianssidest prii äärmiselt pikka aega. See on Rootsi huve hästi teeninud,» lisas ta.

Ka naaberriigi Soome valitsus välistas rutakad sammud NATO-ga liitumise suunas.

«Meil on julgeolekupoliitika, mis on mõeldud kriisiaegadele vastu pidama. Me kasutame enda käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas koostööd NATO partneritega,» ütles välisminister Pekka Haavisto.

«Kriisi järel näeme, kas on vaja edasisi samme,» lausus ta.

Soome president Sauli Niinistö märkis, et «hoolimata ohumärkidest oli tänane hommik meie kõigi jaoks šokeeriv».

Erinevalt Rootsist on Soome jätnud endale niinimetatud «NATO variandi», mis tähendab, et «kui Soome julgeolek seda nõuab, on Soomel võimalus liikmesust taotleda», ütles peaminister Sanna Marin.

Kestev arutelu täieõigusliku liikmesuse üle on viimastel nädalatel Soomes elavnenud ja Venemaa tegevus hoogustab seda ilmselt veelgi, märkis Marin.

«Kuid see on arutelu, mis nõuab laiapõhist konsensust parlamendis,» ütles ta.

NATO liitlasest Norra on Venemaa poolse rahvusvahelise õiguse ränga rikkumise hukka mõistnud ja teatanud saatkonna ajutisest kolimisest Kiievist Lvivi Ukraina lääneosas.

«See rünnak on rahvusvahelise õiguse ränk rikkumine ja seab ohtu süüta inimeste elud,» säutsus peaminister Jonas Gahr Støre Twitteris.

Taani, mis on samuti NATO liige, kutsus invasiooni hukkamõistmiseks välja Venemaa suursaadiku.