POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Severodonetski lastekodulapsed evakueeriti

Sazonova rääkis, et kui läks pakkimiseks ja kiiruga raudteejaama sõitmiseks, siis nad ei osanud lastele muud targemat öelda, kui et sõidetakse terviselaagrisse. «Lapsed ütlesid meile, et me pole lollid. Et see on ühe otsa piletiga lahkumine. Paljud hakkasid nutma. Selle asemel, et pakkida, me pidime hakkama neid rahustama.»