Stoltenberg hoiatas Venemaad valearvestuste eest

Kui hommikul andis ta pressile aru Eesti, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Bulgaaria ja Rumeenia palvel kokku kutsutud artikkel 4 konsultatsioonide tulemusest, siis teisel korral seisid tema kõrval Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja ülemkogu juht Charles Michel.

«NATO põhiülesanne on kaitsta kõiki liitlasi. Mingit ruumi valearvestuseks või mittemõistmiseks ei tohiks olla. Rünnakut ühe vastu vaadatakse kui rünnakut kõigi vastu. See on meie kollektiivne julgeolekugarantii,» lausus Stoltenberg. «Täna otsustas Põhja-Atlandi Nõukogu meie sõjalise juhi kindral Tod Woltersi palvel käivitada meie kaitseplaanid.»

Vastuseks pressikonverentsil kõlanud küsimusele, kas see on esimene kord neid kaitseplaane käivitada, ütles NATO peasekretär, et ei saa seda kahjuks kommenteerida, sest ei tea, kas see on avalik info.

«Viimastel nädalatel on Põhja-Ameerika ja Euroopa liitlased alliansi idaossa saatnud tuhandeid lisasõdureid ja pannud veel rohkem valmisolekusse. Meil on üle saja lennuki kõrges valmisolekus, kaitsmas meie õhuruumi, ning üle 120 liitlaslaeva merel, Arktikast Vahemereni,» loetles NATO peasekretär.

Hiljem lisas Stoltenberg, et lähinädalatel suunatakse NATO idaserva veelgi lisajõude. «Venemaa on sulgenud ukse poliitiliseks lahenduseks. Me kahetseme seda, kuid see on kahjuks reaalsus, millel on rängad ja väga tõsised tagajärjed ukraina rahvale, aga ka mõju meie kõigi julgeolekule. Sestap suurendame me oma kohalolekut alliansi idaosas,» sõnas ta.

Stoltenberg kordas, et Venemaa on üksi ja lääs ühtne. Selle tõendiks on muuseas ka see, et homme korraldatavale virtuaalsele NATO tippkohtumisele on kutsutud ka von der Leyen, Michel ning Soome ja Rootsi liidrid.

Veel täna õhtul, Eesti aja järgi kell 20 kogunevad ELi maade valitsusjuhid ja riigipead – Eesti puhul peaminister Kaja Kallas – Brüsselisse erakorralisele ülemkogule. Eelinfo kohaselt tuleb seal peaasjalikult jutuks see, kuidas lääs saab Venemaad Ukrainas sooritatu eest uue sanktsioonipaketiga karistada.

«Me oleme põhimõtteliselt kokkuleppel massiivsetes ja sihitud sanktsioonides. Me otsustame ka Ukrainale ja tema rahvale antava poliitilise, rahalise ja humanitaarabi üle,» rääkis Michel päevasel NATO peakorteris antud pressikonverentsil.

«Ukraina linnad on saanud pihta, süütuid inimesi on tapetud. Naised, mehed ja lapsed põgenevad oma elu eest. Nad vajavad meie tugevat toetust rohkem kui kunagi varem,» lausus Michel.

«Me arutame ka selle Ukraina vastase agressiooni geopoliitilisi, majanduslikke ja inimmõjusid. Ma ei usu, et vene rahvas tahab sõda. Sa ei taha kaotada noori mehi mõttetus sõjas vennasrahvaga, olles kahurilihaks õigusmatule, ebaseaduslikule ja rumalale sõjale,» jätkas Michel.

«Ma pöördun ka Valgevene ja tema rahva poole. Teil on valik mitte järgida Venemaa destruktiivset tegevust. Teil on valik mitte osaleda asjatus tragöödias teie naabrite ja Ukraina vastu,» kutsus ülemkogu juht üles.

Praktiliselt poolelt tähendab see viide Valgevenele, et kuna ka nende riigi territooriumilt on täna Ukrainat rünnatud, ootab ka Minski võimureid uus sanktsiooniring seoses selle agressiooniga.