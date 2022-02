Schröder kritiseeris Venemaa sissetungi Ukrainasse

Schröder, kes on oma töö tõttu Venemaa energiasektoris sattunud kodumaal äärmiselt tugeva kriitika alla, nimetas sõja lõpetamist Vene valitsuse vastutuseks.

Oma LinkedIni kontol tehtud avalduses kirjutas Schröder, et mõlemal poole on tehtud vigu, pidades silmas suhteid Venemaa ja lääneriikide vahel viimastel aastatel.

Ehkki Lääne sanktsioonid Venemaa vastu on «vajalikud», ei tohiks ülejäänud poliitilisi, majanduslikke ja kodanikuühiskonna sidemeid Euroopa ja Venemaa vahel täielikult läbi lõigata.

Schröder nimetas taolisi sidemeid praegusele dramaatilisele olukorrale vaatamata aluseks, millele ehitada «lootust», et «dialoog rahust ja julgeolekust meie kontinendil on taaskord võimalik».

Praegu 77-aastane Schröder on Vene naftagigandi Rosnefti nõukogu juhatuse esimees. Veebruari alguses nimetati ta riikliku energiahiiu Gazpromi nõukogusse.

Samuti on Schröderil lähedane sõprus Vene presidendi Vladimir Putiniga.

Berliinis on hakatud üha tõsisemalt endist Saksa liidrit kutsuma üles katkestama oma sidemeid Venemaaga, mis on tema sotsiaaldemokraatidest kaaslastele – ehk praeguse liidukantsleri Olaf Scholzi erakonnakaaslastele - põhjustanud palju piinlikkust.

Putin kaitses Schröderi nimetamist Gazpromi nõukogusse Scholzi visiidil Kremlisse veebruari esimeses pooles, öeldes, et siis on nõukogus aus inimene, keda me mõlemad austame.