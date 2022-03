Türgi laev sai Odessa sadama lähistel pommitabamuse, kuid jäi pinnale

Ankara kinnitas Reutersile, et Türgi ettevõttele kuuluv kaubalaev Yasa Jupiter sai neljapäeval pommitabamuse Odessa sadama reidil. Türgi merenduse keskdirektoraat teatas, et laeval ei olnud inimohvreid ning alus suutis jätkata omal jõul teekonda Rumeenia vete poole.

Marshalli saared ega Türgi pole laeva pihtasaamise kohta seni teadaolevalt ametlikku seisukohta võtnud. Siiski on tegemist on tegemist märgilise juhtumiga, kuna laevad loetakse selle riigi territooriumiks, mille lipu all nad seilavad ning kuni vastavad riigid ei ole sõjategevuses osalised, ei ole nende ründamine lubatud.



Laevade satelliitjälgimissüsteemi AIS veebilehelt Marinetraffic.com on näha, et pärast lahkumist Hersoni piirkonnas asuvast Mikolajevi sadamast liikus laev Odessa ja Tšernomorski sadamate eest lõuna poole, kus sai 24. veebruari ööl pommitabamuse. Seejärel sooritas laev rea manöövreid peaaegu samal positsioonil ning jätkas siis teekonda Konstantsa poole Rumeenias. Neljapäeva õhtupoolikuks oli Yasa Jupiter jõudnud Rumeenia territoriaalvetesse.