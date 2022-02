POLIITVANGID TÄNAPÄEVAL EUROOPAS ⟩ Valgevene poliitvangi naise raske amet

Valgevenelanna Darja Losik (30) on alates oma mehe Igar Losiku vahistamisest 2020. aasta juunis võidelnud n-ö täiskohaga tema vabastamise eest. Poliitilistel põhjustel 15 aastaks vangi mõistetud Igar on pidanud juba kahel korral näljastreiki ja üritanud vangistuses endalt elu võtta.

«Te ütlesite, et ei võitle naistega, ent minu ja kümnete teiste poliitvangide naiste näide kõneleb vastupidisest. Ma leian, et teemasid aruteluks on enam kui küllalt. Koha ja aja valiku jätan teile. Pageda ja välismaale peituda ma ei kavatse. Tõestage mulle, et te pole argpüks. Ootan kutset,» kõneleb väga sihikindlalt kaamerasse noor naine, kelle silmad tunduvad eri värvi.