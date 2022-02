UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro esimesest sõjapäevast: alguse vapustuse järel annab lootust sissetungi pidurdumine

Üks tulipunkt oli eilsel päeval Kiievi linnapiirist paari kilomeetri kaugusel, kus Vene sõjavägi üritas mitmekümnelt helikopterilt maandada dessandi Antonovi rahvusvahelisele lennuväljale. Ukrainlaste teatel lasti nende poolt kolm kopterit kohe alla. Osa dessanti jõudis maa peale, kuid tundub, et suuremalt jaolt siiski mitte.

Selle rünnaku tõrjumiseks pidid ukrainlased ise oma lennuväljale kaudtule peale tellima ning kogu päeva käis seal lahingutegevus. Õhtuks teatati, et dessandi viimased riismed jooksid metsa ja põldudele laiali. Venelaste lahingukaotused seal pidid olema üle rühma ehk 30–40 sõdurit.

Tšernigivi oblastis peatas Ukraina kaitse soomustehnika kolonni poolel teel oblasti keskusesse. Sama olla juhtud Konotopi suunas kirdest liikunud vene sõjaväekolonniga.

Põhjapoolne sissetung Valgevenest on peatatud Uži jõe joonel. Seal on venelased enda kontrolli alla võtnud inimtühja Pripjati linna ja Tšornobõli elektrijaama. See on tekitanud küsimusi tuumaohutuse kohta.

Lõunarindel õnnestus Vene armeel liikuda takistamatult Krimmi poolsaarelt Oleškõsse ja Kahhovkasse ning Genitšeskisse. Need asulad on Vene armeeüksuste kontrolli all, seal ei toimunud lahingutegevust.

Kahhovkas asub soojuselektrijaam ning sealt avasid venelased lüüsid Põhja-Krimmi kanalisse, et taastada Krimmi poolsaare veevarustus. Olukorda lõunas on ukrainlased ise nimetanud kõige keerulisemaks.

Vene merevägi okupeeris Zmeinõi saare, kus olid Ukraina piirivalvurid.

Venelased väidavad, et on suutnud läbi murda Donetski-Luganski rindest ja liikuda kuue-seitsme kilomeetrit sügavusele. Ukraina allikad seda ei kinnita – ütlevad, et kaitse püsib, mis võib olla tõenäoline, kuna seal polnud mingit üllatusmomenti.

Vene poole vaade on asjale selline – ühe suurema Vene ajalehe silme läbi –, et Ukrainat demilitariseeritakse ja see tähendab kõigi sõjaväeobjektide ning sõjaliseks otstarbeks sobiva infrastruktuuri hävitamist ning selleks ka rohked õhulöögid üle terve riigi. See polevat päris sõda, vaid «erioperatsioon» ja seetõttu nad justkui ei soovi tervet riiki vallutada.

Lihtsalt saavutada oma eesmärgid sarnaselt sellele, nagu tehti Gruusias 2008 – välistada NATO laienemine ja tagada endale sõbralik valitsus. Praalivad, et on suutnud hävitada kogu Ukraina õhukaitse ja ning ukrainlased väidetavalt oma õhuruumi endam ei kontrolli. Eks me näe homme.

Suur plaan on neil selline, et murda Ukraina armee vastupanu ning võtta kontrolli alla võtmetähtsusega linnad, sealhulgas Kiiev, et saaks vahetada võimu – panna ametisse nukuvalitsus.

Kohalik elanik vaatab purunenud aknaid Jassõnuvatas Donetski oblastis. FOTO: STRINGER / CHINE NOUVELLE / XINHUA / SIPA / SCANPIX

Kui peaks õnnestuma kogu Donetski ja Luganski oblasti okupeerimine, siis Venemaa on valmis võtma nad enda koosseisu, nagu Krimmi poolsaare.