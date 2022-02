Ukraina relvajõud paigutasid osa üksusi ümber Kiievi kaitsele

Hinnanguliselt on Ukraina armee teinud kahjutuks üle 30 Vene tanki, kuni 130 soomukit, seitse lennukit ja kuus helikopterit.

Donetski ja Luganski oblasti mõnes piirkonnas on vaenutegevuse tulemusel Ukraina sõjavägi taastanud positsiooni varasemal kontrolljoonel. Teatud üksuste vastutusalas püüavad Venemaa väed aga Ukraina relvajõudude ülemjuhatuse teatel lüüa kiilu lahingrivisse.

Ukraina kaitseministeeriumi teatel on olukord Donetski operatsioonipiirkonnas kontrolli all, kuid Vene väed jätkavad sõdurite positsioonide, linnade ja tsiviiltaristu tule all hoidmist.